Pochi giorni dopo il messaggio con cui aveva rassicurato tutti, Tathiana Garbin torna sui social per annunciare un nuovo ricovero

Purtroppo la tranquillità per Tathiana Garbin a seguito del secondo intervento a cui si è sottoposta per curare il tumore che ha scoperto di avere la scorsa estate, è durato solo pochi giorni. L’ex tennista ha infatti annunciato un nuovo ricovero, dovuto proprio a complicanze dovute all’operazione.

Non finisce purtroppo la preoccupazione per le condizioni di salute di Tathiana Garbin, ex campionessa del tennis italiano e attuale capitana proprio della squadra azzurra femminile.

L’ex numero 22 del mondo, oggi 46enne, ha scoperto di avere un tumore durante la scorsa estate. Una forma e tipologia molto rara che, come detto dalla stessa Tathiana “colpisce una persona su un milione“.

Immediatamente si è affidata alle cure dell’ospedale Cisanello di Pisa e alla professionalità del professor Lippolis.

A ottobre si è sottoposta ad un primo intervento, che a quanto pare è andato come sperato. A seguito dell’operazione, la Garbin aveva pubblicato un lungo e toccante post sui social spiegando la battaglia che le si palesava davanti. Annunciava, inoltre, che a breve avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento.

Seconda operazione che è stata effettuata a fine novembre, proprio il giorno successivo alla storica vittoria di Sinner e compagni nella Coppa Davis. Trionfo che hanno dedicato a lei come buon auspicio.

Anche questa seconda operazione sembrava essere andata per il meglio, con la stessa Tathiana che aveva rassicurato tutti, sempre sui social:

Ciao a tutti. L’intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del Prof. Lippolis e di tutto il suo team medico a cui va la mia più profonda gratitudine. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto!

Nuovo ricovero per Tathiana Garbin

In questi giorni, purtroppo, l’ex campionessa è stata costretta ad un nuovo ricovero.

A qualche giorno di distanza dal secondo intervento si sono presentate delle complicazioni, per le quali l Garbin è dovuta tornare in ospedale.

Ad annunciarlo, sempre sui suoi canali web, è stata la stessa Tathiana: