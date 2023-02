La triste storia di questa madre si è diffusa in tutto il mondo. Teegan Barnard ha perso la vita a soli 17 anni, dopo aver dato alla luce il suo bambino con un parto cesareo d’urgenza.

La sua mamma e nonna del piccolo Parker John ha voluto raccontare la straziante vicenda, perché spera che la scomparsa di sua figlia non sia vana e possa portare miglioramenti all’interno degli ospedali.

Teegan Barnard era molto giovane quando ha scoperto la gravidanza, ma non vedeva l’ora di diventare mamma. Purtroppo, durante il parto, sono sorte delle inaspettate complicazioni.

La 17enne è stata colpita da una grave emorragia e da un arresto cardiaco. Il suo cervello è rimasto senza ossigeno per troppo tempo e, nonostante i medici abbiano fatto il possibile, alla fine è stata dichiarata cerebralmente morta.

Sarebbe stata la madre più brava del mondo. Avevamo un rapporto da migliori amiche e poi da madre e figlia. Ho cercato di catturare ogni momento. Le hanno permesso di tenere il bambino sul petto, perché sapevano che non aveva speranze. Il mio nipotino ha sorriso e mai dimenticherò quella foto. La guardo ogni giorno. Un giorno gliela mostrerò e gli dirò quanto lo amava.

L’inchiesta per la scomparsa della 17enne Teegan Barnard

Nel 2022, l’inchiesta per il decesso della giovane madre, ha evidenziato come causa il ritardo dei medici nel riconoscere le complicazioni del parto.

Il direttore dell’ospedale ha spiegato che le “circostanze del tragico decesso di Teegan sono state estremamente rare ed hanno profondamente colpito tutte le persone coinvolte”.

“Siamo determinati a mettere in atto tutto ciò che è possibile apprendere dall’inchiesta mentre continuiamo a fare tutto il possibile per migliorare i nostri servizi per le donne e i bambini affidati alle nostre cure”.

La madre della ragazza spera che la vicenda possa apportare miglioramenti in favore di altre mamme e future mamme.