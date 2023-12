Quando aveva solo 4 anni, Teo Mammucari venne abbandonato da sua mamma in un orfanotrofio: il commovente racconto a Ballando con le Stelle

Risate, ironia, battuta sempre pronta e scherzi continui. Teo Mammucari, però, nella sua vita ha vissuto anche molto altro. E non sempre esperienze felici. A Ballando con le Stelle, l’attore e presentatore ha raccontato di quando sua madre lo abbandonò in un orfanotrofio. Un’esperienza che lo ha segnato molto e della quale non è mai riuscito a parlare.

Nato a Roma il 12 agosto del 1964, Teo Mammucari è diventato oggi uno dei volti più presenti, seguiti e amati della televisione italiana.

I suoi esordi sono datati a circa metà degli anni novanta, quando dopo un passato da animatore turistico, è entrato nello staff di produzione di Scherzi a Parte.

Successivamente è passato per Le Iene, programma del quale è stato anche presentatore, Libero, Veline, Sarabanda, Lo Show dei Record e tantissimi altri.

In queste settimane è protagonista di Ballando con le Stelle. La sua verve e le sue battute animano presenti in studio e telespettatori, ma durante l’ultima puntata è stato protagonista di un momento molto toccante.

Parlando intimamente con la sua insegnante Anastasia Kuzmina, ha raccontato un episodio molto triste della sua infanzia. Un episodio che lo ha segnato molto e che ha compromesso il rapporto con sua mamma.

Teo ha definito quel momento un inferno. Quando sua mamma, quando lui aveva solo 4 anni, gli disse che lo stava portando alle giostre. E invece lo ha portato e lasciato ad un orfanotrofio.

La difficoltà di Teo Mammucari ad aprirsi

Ci è voluta una forza enorme per tirar fuori tutto questo. “Se mi avessi chiesto di parlare di questa parte della mia vita 5 anni fa, non sarei riuscito a finire la prima frase senza piangere“, ha detto Teo Mammucari alla Kuzmina.

In quell’istituto Teo ci è rimasto fino all’età di 15 anni. Per perdonare sua mamma, ci ha messo molto di più. Ma alla fine, crescendo, Mammucari racconta che ha capito che sua madre ha fatto forse la cosa più giusta in quel momento.

Le parole del comico hanno colpito in particolare Selvaggia Lucarelli, che mettendole al fianco di un ricordo della sua di infanzia, trova forse un collegamento.