Nella clip di presentazione, Wanda Nara ha spiegato che ha accettato di partecipare per far vedere ai suoi figli di stare bene

Lo scorso sabato è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra i concorrenti più attesi, senza dubbio Wanda Nara. La modella si è esibita in una Rumba e i critici hanno molto apprezzato la sua performance. A far parlare e anche a commuovere, però, è stata soprattutto la clip di presentazione della modella, presentatrice e conduttrice televisiva.

Sabato 21 ottobre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show della Rai, Ballando con le Stelle. Sono stati presentati tutti i concorrenti, che poi hanno avuto anche modo di esibirsi con la prima coreografia preparata nelle settimane precedenti.

Tra i tanti, quella più attesa era senza dubbio Wanda Nara, che non ha certamente deluso.

La rumba ballata insieme al ballerino professionista Pasquale Rocca è stata apprezzata dai giudici e dal pubblico e definita da alcuni un’esibizione “da finale”.

Prima che si cimentasse nella coreografia, però, è andata in onda la clip di presentazione di Wanda, nella quale ha la modella ha raccontato la sua storia e spiegato i motivi che l’hanno spinta a partecipare a questa sfida.

Le parole commoventi di Wanda Nara

Impossibile non fare riferimento alla malattia di cui ha scoperto di soffrire da qualche mese e per la quale è stata al centro della cronaca praticamente di tutto il mondo.

Non ha vissuto benissimo gli ultimi mesi Wanda, e non solo per la malattia in sé, quanto più per le modalità con cui la notizia si è diffusa, senza il suo consenso.

Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e loro mi hanno detto che potevo partecipare. Penso sia un esempio per i miei bambini. Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene.

Già nelle settimane scorse Wanda era tornata a parlare di quello che sta vivendo, in una toccante intervista rilasciata ad Oggi. Al settimanale aveva voluto perlopiù rispondere a chi la critica e non crede che stia poi così male.