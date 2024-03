È stato il marito a fare la drammatica scoperta, per Catia Cesidia Cerini non c'è stato nulla da fare

La tragedia è accaduta nel comune di Ascoli Piceno. Catia Cesidia Cerini, mamma di 49 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto. È stato il marito a fare la drammatica scoperta.

Ieri mattina, 6 marzo, il marito di Catia Cesidia Cerini si è reso conto che la moglie non si era alzata dal letto alla solita ora. Così, preoccupato, ha provato a svegliarla. Presto si è reso conto che qualcosa non andava e ha allertato i soccorsi. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano, gli operatori sanitari son stati costretti a dichiarare il decesso della donna non appena raggiunto l’ospedale Mazzoni.

Catia era molto conosciuta nella comunità, lavorava nel supermercato di viale Costantino Rozzi. Tutti in queste ore la ricordano come una mamma amorevole e una donna alla mano e benvoluta. Lascia nel dolore il figlio Jacopo, il marito Francesco, i suoi genitori Umberto e Dora, il fratello Arturo e tutti i suoi più cari amici.

Numerosi i messaggi che in queste ore stanno arrivando alla famiglia, anche attraverso i social network. Tutti coloro che conoscevano la 49enne, hanno voluto salutarla per l’ultima volta con commoventi post. La notizia ha suscitato stupore e dolore tra tutti gli abitanti. Catia è stata colpita da un malore improvviso nel sonno, nessuno ha potuto fare nulla per salvarla.

Oggi i funerali di Catia Cesidia Cerini

La salma della donna si trova all’obitorio dell’ospedale di Ascoli e oggi, alle 14:30, verrà celebrato il funerale nella chiesa Santi Simone e Guida di Monticelli.

Non riesco a crederci, persona sempre gentile e simpatica, cassiera da molti anni, mi dispiace tantissimo. Sentite condoglianze a tutta la famiglia.

Ieri l’ho vista in negozio e oggi leggo questo… non ho parole. Condoglianze alla famiglia.

I numerosi messaggi affettuosi diffusi sul web sono la prova di quanto Catia fosse amata e benvoluta. Lascia un’impronta indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

