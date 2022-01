La spiacevole vicenda arriva da Sessa Aurunca, un comune in provincia di Caserta. Teresa Cordino si è spenta a soli 35 anni, a seguito di un malore improvviso ed inaspettato.

Gli amici e i familiari non riescono ancora a capacitarsi di ciò che è accaduto. La morte della giovane ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che la conoscevano e la amavano. Numerose le foto apparse sul web, accompagnate da messaggi di cordoglio e da dolci parole per salutare Teresa un’ultima volta.

Secondo le notizie riportate finora, la 35enne è stata colpita da un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Siamo solo di passaggio e a volte anche velocemente su questo mondo crudele, notizie come queste ti fanno riflettere ancora di più sul senso della vita, non portiamo rancore mai, vogliamoci bene e non rimandiamo mai nulla. Potrebbe essere troppo tardi, l’età non conta è solo un dettaglio. Domani per chiunque potrebbe essere troppo tardi anche per un semplice abbraccio, un ciao o un ti voglio bene. Teresa Cordino ci ha sconvolti tutti, non ci sono parole ma solo dolore…. Riposa in pace.