È dell’ultimissima ora la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Patrizia Rondini. La donna di 64 anni era scomparsa ieri dalla sua casa di Ferriere di Torgiano e i familiari, preoccupati, aveva lanciato subito l’allarme, coinvolgendo anche il programma della Rai Chi l’ha visto. Nel primo pomeriggio di oggi, i droni dei Vigili del Fuoco hanno individuato il suo corpo nel fiume Tevere.

Per ore la famiglia di Patrizia Rondini, una donna di 64 anni residente a Ferriere di Torgiano, nel perugino, è restata con il fiato sospeso. Questo perché dal pomeriggio di ieri, mercoledì 6 marzo, la signora si era come volatilizzata nel nulla.

Conscio della grave depressione di cui soffriva sua mamma, il figlio Mirco ha subito lanciato l’allarme alle autorità competenti e, ieri sera, è intervenuto anche al programma della Rai Chi l’ha visto. Il suo è stato un appello disperato.

Il giovane ha spiegato che sua mamma da circa due settimane viveva in uno stato di particolare fragilità, tanto che avevano anche manomesso la sua auto per evitare che si allontanasse. Nel pomeriggio di ieri aveva portato il cellulare che stava squillando a suo marito e quest’ultimo, una volta terminata la telefonata, non l’ha trovata più dentro casa. Si era allontanata a piedi, senza portare con sé il cellulare, né una giacca.

Per ore sia i familiari, che conoscenti e autorità competenti hanno scandagliato l’intera zona. Impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri. Ma anche i soccorritori del VVF, supportati dal nucleo elicotteri e cinofili e dal nucleo Sapr (droni) arrivato dalle Marche.

Proprio un drone dei Vigili del Fuoco, oggi intorno alle 13:15, ha individuato nelle acque del fiume Tevere il corpo della signora. Una volta recuperato è stata accertata la sua identità e, purtroppo, il suo decesso. Si indaga ora per chiarire quanto accaduto alla donna.