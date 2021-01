Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta nella serata di domenica 20 dicembre. Un uomo è intervenuto per salvare un bimbo di 2 anni, che era da solo in strada. Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie al tempestivo intervento del signore, che si è reso conto in fretta della gravità della situazione.

Gabriele Laiso, è un tecnico e biomedicale, soccorritore ed anche volontario del 118. Ha 47 anni ed ha sempre cercato di aiutare tutte le persone che ne avevano bisogno.

Secondo ciò che riporta il quotidiano La Repubblica, la vicenda è avvenuta nella serata di domenica 20 dicembre, a Taranto. Il ragazzo era in macchina con una sua amica, quando all’improvviso si è trovato davanti ad una scena drammatica.

L’uomo ha capito che doveva intervenire in pochi minuti, altrimenti il tutto si sarebbe trasformato in una tragedia. Gabriele Laiso ha visto un un bimbo di due anni, che stava correndo sulla strada ed era completamente da solo.

Il piccolo era riuscito a sfuggire dal controllo della madre e del padre, che abitano in una casa del quartiere. Era arrivato in un tratto di strada molto pericoloso, poiché le auto in quel punto, vanno ad una velocità molto elevata.

Gabriele Laiso appena si è reso conto della situazione, ha subito fermato la sua macchina ed è andato di corsa verso il bimbo. Quest’ultimo in un primo momento è scappato via, ma alla fine grazie all’intervento di un altro automobilista, che proveniva dal senso opposto, il volontario è riuscito a prendere tra le sue braccia il piccolo.

Bimbo di 2 anni da solo in strada: il racconto dell’uomo

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi ed infatti, i genitori hanno potuto riabbracciare in fretta il loro bambino. Nonostante la breve fuga, il piccolo non ha riportato conseguenze gravi. Gabriele Laiso, invece sull’accaduto ha dichiarato:

Non è la prima volta che mi succede di salvare persone, negli anni scorsi ho contribuito a manovre di liberazione dell’ostruzione delle vie respiratorie di un uomo su una spiaggia. Inoltre ho aiutato a rianimare una persona dopo un incidente sulla strada Statale 7.