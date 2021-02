Terremoto Centro Nord Italia: residenti impauriti scendono in strada

Si scatena il panico a Firenze e nella provincia. Alle ore 15.55 di sabato 20 febbraio 2021, poco lontano dal capoluogo toscano, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter.

Terremoto: epicentro a Borgo San Lorenzo

Il dato è ufficiale, fornito direttamente da Ingv, vale a dire l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’evento di carattere sismico è stato avvertito in modo distinto dai residenti, i quali si sono immediatamente preoccupati. L’epicentro del fenomeno lo si è localizzato a Borgo San Lorenzo, comune di 18 mila anime circa, a nord est di Firenze.

Ipocentro di 7,6 km

Dopo una rilevazione iniziale attinente alla magnitudo del terremoto, indicata tra 2.9 e 3.4 della scala Richter, l’Ingv ha rivisto il dato fornito, riguardante l’intensità della scossa avvenuta in Toscana il 20 febbraio 2021.

La scossa tellurica, registrata poco prima delle ore 16, ha toccato il grado 3.1 della scala Richter, mentre l’ipocentro lo si è ravvisato a 7,6 km di profondità. Pertanto, si è trattato di un terremoto superficiale, che la popolazione locale ha sentito in maniera chiara. Oltre agli abitanti delle case site nelle adiacenze, parecchie segnalazioni sono giunte pure da Firenze.

Non si contano danni a persone o cose

Del resto, il centro storico del capoluogo toscano si trova a poche decine di km dall’area epicentrale. Al di là dello spavento, come abbiamo detto poco sopra, non vi sarebbero state conseguenze di sorta. Difatti, mentre scriviamo non sono arrivate notizie di danni a persone o cose, ma si attendono comunque ulteriori aggiornamenti in merito.

Terremoto: le testimonianze sui social

Su Twitter non hanno tardato a dare la propria testimonianza gli utenti che hanno avvertito distintamente il movimento tellurico, che ha fatto ondeggiare i lampadari o muovere lievemente alcuni mobili. Si tratta di un evento di moderata entità e unicamente riscontrato nei pressi dell’epicentro.