Nei pressi del Comune di Casola in Lunigiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato un evento sismico di magnitudo 3.2. Il terremoto sarebbe stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione, vista la bassa profondità.

Terremoto: longitudine e latitudine

Sui canali ufficiali, si legge che il sommovimento ha avuto luogo oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 5.50, alle seguenti coordinate geografiche: longitudine 10.22 e latitudine 44.2.

Per il momento non è dato avere notizie di danni a persone o cose, anche se è presumibile non ve ne siano stati. Il risveglio per i residenti è stato, per così dire, movimentato, ma parrebbe che si sia solo trattato di un brutto spavento.

Del resto, la scala Richter classifica un evento di magnitudo 3.1 come sisma molto leggero: sebbene sia piuttosto comune avvertirlo, generalmente non provoca danni e, naturalmente, è quanto ci auguriamo.

Le città nei pressi dell’epicentro

Tra le città nei pressi dell’epicentro, situate in un raggio di 20 chilometri, oltre alla già menzionata Casola in Lunigiana, sita a 4 km di distanza, vi sono Camporgiano (10 km), Careggine (12 km), Carrara (17 km), Castelnuovo di Garfagnana (18 km), Castelnuovo Magra (20 km), Castiglione di Garfagnana (16 km), Comano (13 km), Fivizzano (9 km), Fosdinovo (18 km), Licciana Nardi (16 km), Massa (19 km), Minucciano (4 km), Ortonovo (19 km), Piazza al Serchio (7 km), Pieve Fosciana (17 km), San Romano in Garfagnana (11 km), Sillano Giuncugnano (7 km), Vagli Sotto (11 km), Villa Collemandina (15 km).

Terremoto: le città vicine con più di 50 mila abitanti

Inoltre, sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono riportate le città più vicine con più di 50 mila abitanti. Al di là delle già citate Carrara e Massa, fra queste vi sono La Spezia (33 km), Lucca (46 km), Parma (67 km), Pisa (56 km), Pistoia (63 km), Reggio nell’Emilia (64 km), Viareggio (37 km).