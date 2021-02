Terremoto nel Nord Italia, centinaia le telefonate al centralino dei Vigili del Fuoco. Cosa sta succedendo

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dai cittadini del comune di Ala, in provincia autonoma di Trento. Al momento sembra che la scossa che si è verificata non abbia riportato danni a cose o persone. Inoltre, il sisma è stata avvertito fino alla zona del Lago di Garda e della provincia di Verona.

Questa mattina, poco dopo le 13, una scossa di terremoto è stata avvertita nel comune di Ala, in provincia di Trento. Oltre ai cittadini del comune di Ala, la scossa è stata avvertita distintamente anche nelle zone del Lago di Garda, in Val D’Adige e in Valpollicella.

Stando ai dati raccolti dagli esperti dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 3.5. Inoltre, stando sempre ai dati trasmessi dall’Istituto, l’ipocentro è situato ad una profondità di 12 chilometri nel sottosuolo, a circa 4 km a nord ovest del comune di Ala.

Ricordiamo che questo non è il primo e unico episodio di sisma che si è verificato in questa zona. Infatti, la scossa sembra essere il risultato di un’attività tellurica piuttosto elevata che si sta verificando da alcuni giorni. Infatti, qualche giorno fa scosse di intensità simile sono state registrate nella provincia di Belluno e in provincia di Udine.

Dopo la scossa, non sono stati registrati danni

Riguardo il sisma che si è verificato questa mattina, non ci sono danni a persone o cose. Tuttavia, è stata evacuata una scuola di Brenzone, sull’alto lago. Infatti, in questo punto, la scossa è stata avvertita in maniera molto intensa tanto che la dirigente scolastica della scuola ha preferito far uscire gli alunni all’aperto per metterli in sicurezza.

Gli alunni sono rimasti fuori la scuola per circa un’ora e sono rientrati dopo gli accertamenti effettuati sul posto dai Vigili del Fuoco. Nonostante non siano stati riportati danni, c’è comunque allerta qualora si dovesse verificare nuovamente un episodio simile.