Terremoto Sud Italia, la paura ha costretto i residenti ad abbandonare le loro case

Terremoto nel Meridione e per la paura i residenti lasciano le loro abitazioni. È successo in provincia di Salerno, più precisamente nel comune di Salvitelle, dove gli scienziati dell’INGV hanno registrato una scossa sismica con una magnitudo di 3.2. Secondo le stime inizialmente raccolte dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il sommovimento, che ha avuto luogo alle ore 8.31 di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, aveva una intensità di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5.

Terremoto: longitudine, latitudine e profondità dell’ipocentro

Sui canali ufficiali si legge come il terremoto sia avvenuto alle seguenti coordinate geografiche: longitudine 15.44 e latitudine 40.58. La profondità dell’ipocentro calcolata è stata di 16 chilometri.

I comuni e le città nei pressi

Questi sono i Comuni situati entro un raggio d’azione di 10 km dall’epicentro: Auletta (3 km); Balvano (10 km); Buccino (8 km); Caggiano (5 km); Pertosa (5 km); Petina (8 km); Polla (9 km); Ricigliano (10 km); Romagnano al Monte (5 km); San Gregorio Magno (9 km); Savoia di Lucania (10 km); Vietri di Potenza (6 km).

Le città con almeno 50 mila abitanti sono invece: Avellino (a 66 km); Battipaglia (a 39 km); Castellammare di Stabia (a 82 km); Cava de’ Tirreni (a 63 km); Salerno (a 59 km); Scafati (a 79 km).

Scossa vicino a Potenza

Qualche ora prima, nella notte, si era verificato un altro terremoto di analoga portata, anche se leggermente superiore. A pochi chilometri di distanza, intorno a Potenza, si era ravvisata una scossa di magnitudo 3.5.

Terremoto: segnalazioni sui social

Superata di poco la mezzanotte (erano le ore 00.13) era accaduto un sisma a 3 chilometri, a nord del comune di Anzio, ad una profondità di 42 km. In base alle parecchie segnalazioni giunte sui social network, i cittadini l’avevano avvertita chiaramente non solo per quanto concerne la Regione della Basilicata ma anche della Puglia.