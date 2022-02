Dramma in provincia di Treviso. Nel pomeriggio di domenica scorsa, due autovetture sono rimaste coinvolte in un bruttissimo incidente stradale. Edlira Alicka, donna di 55 anni originaria dell’Albania ma residente nel comune di Vidor da un paio di anni, è rimasta uccisa nel tremendo impatto. Feriti ma non in pericolo di vita i due anziani che viaggiavano sull’altra auto.

Un bilancio davvero drammatico quello delle morti avvenute sulle strade italiane nelle ultime settimane. Sono diversi gli incidenti capitati in tutto il territorio negli ultimi giorni, che hanno spezzato giovani vite.

Uno dei più eclatanti è stato quello avvenuto il 16 febbraio scorso a Magliano dei Marsi, un piccolo comune in provincia di L’Aquila. Enzo Ventimiglia, membro del soccorso alpino e operaio in un vivaio, ha perso la vita in un brutto incidente stradale. Il 31enne aveva cercato di evitare un cane randagio, non riuscendoci e finendo a sbattere contro un palo della luce posto al lato della carreggiata.

Domenica scorsa, invece, a perder la vita è purtroppo toccato ad una donna di soli 55 anni. Edlira Alicka era di origini albanesi, ma da un paio di anni risiedeva in Italia, nel comune di Vidor, insieme a suo marito.

L’incidente che ha stroncato la vita di Edlira Alicka

Credit photo: Vigili del Fuoco

Stando alla prima ricostruzione, pare che la Mercedes Classe A guidata dalla donna, sia stata tamponata da un’Audi A6 su cui viaggiava una coppia di anziani del posto.

L’incidente si è verificato nella strada che collega Sernaglia a Conegliano. Tratto stradale che ha visto spesso il verificarsi di episodi tragici come questo.

Entrambe le auto, dopo l’impatto tra loro, hanno finito la loro corsa in un campo al lato della carreggiata. L’auto guidata da Edlira, però, si è ribaltata più volte, accartocciandosi.

Credit photo: Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori medici del Suem 118 e i Carabinieri della compagnia di Pieve di Soligo. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che per estrarre il corpo della donna hanno dovuto tagliare le lamiere e lavorare duramente per circa due ore.

Purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.