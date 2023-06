"L'ho visto volare per diversi metri e rispondere alle domande dei paramedici", il racconto sull'incidente di Treat Williams

Un testimone della drammatica scena, ha raccontato gli ultimi istanti di vita di Treat Williams. L’attore di Hollywood era vigile dopo l’incidente, ha risposto a tutte le domande dei paramedici e lo stesso testimone era certo che ce ‘l’avrebbe fatta. Ma così non è stato, è deceduto poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

Era in sella alla sua moto, quando il conducente di una vettura lo ha travolto e balzato per diversi metri. Nonostante Treat Williams indossasse il casco, l’impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo.

Il testimone, un ragazzo di 29 anni di nome Matt, si trovava fuori al suo negozio, quando ha visto l’intero sinistro stradale.

Era totalmente vigile, rispondeva alle domande. Ho visto Treat volare in aria e poi l’ho visto sull’asfalto a pochi metri dalla sua moto. La ruota del mezzo girava ancora. I medici gli facevano domande su cose semplici, il nome di sua moglie, se sapeva dove si trovasse. Quel genere di cose. Lui era reattivo, ha risposto alle domande. Si vedeva che soffriva, ma era sveglio. Lo hanno portato subito via. Onestamente, ero abbastanza fiducioso che ce l’avrebbe fatta.

Era un cliente del suo negozio e gli aveva fatto visita solo poche settimane prima.

Ha preso alcuni appuntamenti per i suoi veicoli. Abbiamo parlato di attori, del cinema, anche di aeroplani, una delle sue passioni. Era un uomo generoso. Una volta ha firmato un assegno per aiutare uno dei miei amici a riparare la casa dopo un incendio.

La star si è spenta per sempre a 71 anni dopo il grave sinistro stradale avvenuto lo scorso 12 giugno. Era in sella alla sua moto e stava cercando di svoltare, quando il conducente di una vettura lo ha travolto. Quest’ultimo è stato visitato sul posto, ma non ha riportato gravi conseguenze. Secondo i rapporti delle autorità, è risultato negativo a test di alcol e droga.

La notizia ha sconvolto i fan di tutto il mondo. Per sempre il ricordo di Treat Williams continuerà a vivere nei loro cuori e in quelli dei colleghi del mondo dello spettacolo.