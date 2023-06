Notizia shock per milioni di fan di tutto il mondo: l'attore Treat Williams ha perso la vita in un tragico incidente in moto

Un lutto devastante ha colpito il mondo del cinema statunitense e globale. Il famoso attore Treat Williams, protagonista di capolavori come Hair, e della famosa serie tv Everwood, si è infatti spento all’età di 71 anni, in seguito ad un terribile incidente in motocicletta.

A darne il tragico annuncio ci hanno pensato prima il suo agente, poi la sua famiglia, definendosi completamente devastati per questa tragedia inaspettata.

Barry McPherson, manager dell’interprete, ha scritto:

Sono devastato. Era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano e lui è stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni 70. Era davvero orgoglioso del suo lavoro di quest’anno.

Struggenti le parole pubblicate in una nota ufficiale dalla sua famiglia:

È con grande tristezza che segnaliamo che il nostro amato Treat Williams è morto questa notte nel Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente in moto.

La famiglia dell’attore si è detta scioccata e devastata da questo evento e ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che lo hanno amato come uomo e supportato come attore.

Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo il nostro dolore. A tutti i suoi fan, sappiate che Treat vi ha apprezzato e, per favore, continuate a tenerlo nei vostri cuori e nelle vostre preghiere.

Come è morto Treat Williams

Treat Williams, straordinario attore di moltissime pellicole e serie tv di grande successo in tutto il mondo, come il musical Hair e la serie Everwood, ha perso la vita in seguito ad un brutto incidente stradale.

Nei giorni scorsi era nella sua tenuta nel Vermont e il 12 giugno era uscito per fare un giro sulla sua motocicletta, una Honda VT700c del 1986.

Mentre percorreva la Route 30 vicino a Dorset, ha inserito la freccia e tentato la svolta a sinistra, quando una vettura che stava sopraggiungendo in quel momento lo ha travolto in pieno.

Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Albany Medical Center di Albany, New York, dove però è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo.

L’attore lascia sua moglie, l’attrice Pam Van Sant, e due figli, Gille ed Ellie.