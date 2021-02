Testimonianza choc del noto calciatore a Verissimo: “Mio fratello morto nel viaggio dalla Libia”

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata mandata in onda oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio 2021, il calciatore Cherif Karamoko ha offerto un racconto sconvolgente. L’atleta, che nel 2019 ha compiuto il debutto in Serie B con la maglia del Padova, ha ripercorso la sua storia di dolore in un libro.

Cherif Karamoko: vicende cariche di dolore

La conduttrice ha desiderato invitarlo nella sua trasmissione affinché raccontasse le esperienze affrontate, le vicende cariche di dolore, segnate dalla perdita dei genitori e del fratello, morto dopo che il barcone sul quale erano saliti per approdare in Italia è affondato nel Mediterraneo.

L’addio dei genitori

Di fronte a una commossa Toffanin, Cherif Karamoko ha portato alla conoscenza del grande pubblico i suoi trascorsi. Il papà, imam del suo quartiere, venne ucciso quando Cherif era appena 13enne, freddato dalle milizie nel corso della guerra in Guinea.

A 15 anni Cherif perse quindi la madre, portata via dall’ebola. Ma è la scomparsa del fratello Mory ad averlo distrutto.

Il naufragio

Mory è deceduto durante il naufragio del barcone a bordo del quale con il fratello aveva tentato di raggiungere l’Italia. Sul mezzo potevano salire 60 persone, ma erano in 143. Una notte hanno iniziato ad imbarcare acqua. A quel punto è nata una disperata battaglia per accaparrarsi i salvagenti, davvero pochi rispetto a quanti erano. La gente gridava e non si capiva niente, ha ricordato Cherif Karamoko.

Cherif Karamoko: fratello risucchiato dalle onde

Nel momento in cui la barca è affondata si sono aggrappati ad alcuni suoi pezzi. Era stremato, senza forze, faceva molto freddo e aveva bevuto parecchia benzina. Il fratello gli ha improvvisamente allungato un salvagente e lo ha esortato a tenere duro, che sarebbe giunta la nave italiana a salvarli. Lo ha spronato a resistere perché doveva giocare a calcio. Mory era al suo fianco e Cherif non si è accorto quando è stato risucchiato dalle onde. È svenuto e si è risvegliato in ospedale in Italia.