Al momento della rapina, in casa c'erano la compagna e il figlio di sei mesi di Theo Hernandez: il calciatore è molto provato

Un evento molto spiacevole ha colpito Theo Hernandez, terzino sinistro della Francia e del Milan. Due sere fa, mentre lui era uscito, alcuni malviventi si sono introdotti in casa sua ed hanno strattonato la sua compagna affinché quest’ultima aprisse la cassaforte. In casa c’era anche il piccolo Theo Junior, il figlio che il calciatore e la modella hanno avuto sei mesi fa.

Continua ad allungarsi la lista dei calciatori derubati e rapinati. Solo qualche giorno fa, i giocatori della Juventus Angel Di Maria e Dusan Vlahovic se l’erano vista brutta.

Dopo la partita di Champions contro il Maccabi Haifa, i due si erano ritrovato a casa dell’argentino per cenare, quando dei ladri hanno tentato di entrare in casa per rapinarli.

L’allarme istallato nella villa torinese aveva messo in fuga i ladri, che poi sono stati fermati poco dopo dalle forze dell’ordine.

Due sere fa, invece, nel mirino dei rapinatori ci è finita la famiglia di un altro campione della Serie A, quella di Theo Hernandez, terzino della nazionale francese e del Milan.

Lui era appena uscito dalla sua villa situata a Cassano Magnago, in provincia di Varese.

Theo Hernandez è molto provato

Quattro persone, armate e con il volto coperto, approfittando dell’assenza di Theo, si sono introdotte in casa per compiere il furto.

In casa in quel momento c’erano la compagna del calciatore Zoe Cristofoli e il loro bambino, Theo Junior, di soli 6 mesi.

Stando a quanto riportato, i malviventi avrebbero strattonato la modella, costringendola ad aprire la cassaforte.

Il bottino sarebbe di alcune migliaia di euro. Le autorità hanno ascoltato la testimonianza della Cristofoli e delle collaboratrici domestiche presenti in casa in quel momento. Gli agenti hanno inoltre prelevato e visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Al momento i colpevoli non sono ancora stati rintracciati.

L’episodio ha scosso molto il giocatore del Milan, come raccontato dal suo agente Manuel García Quilon: