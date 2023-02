Una notizia molto triste si è diffusa nelle ultime opre e coinvolge uno dei volti più noti della tv, del giornalismo sportivo e del calcio olandese. Si tratta di Thijs Slegers, giornalista, scrittore e addetto stampa del PSV Eindhoven, che da tempo combatte contro la leucemia e che nella giornata di ieri ha annunciato che per lui non c’è più nulla da fare.

In Olanda, il suo nome e il suo volto sono tra i più noti. Giornalista di grande rilievo, scrittore di libri best seller e addetto stampa di una delle squadre di calcio più importanti d’Europa, il PSV Eindhoven, ha saputo a suo modo entrare nel cuore di moltissimi.

Slegers ha lavorato per i quotidiani più importanti dei Paesi Bassi, scritto le biografie di tanti campioni olandesi, come ad esempio Andy van der Meijde, ex centrocampista tra le altre anche dell’Inter, fatto l’osservatore calcistico sempre per il PSV e allenato alcune squadre minori del paese.

Purtroppo Thijs non è stato molto fortunato in termini di salute negli ultimi anni. Nel 2017 ha avuto un infarto cerebrale, mentre alla fine del 2020 ha ricevuto la diagnosi di leucemia acuta.

Nel 2022 ha subito un trapianto di cellule staminali e sebbene l’intervento sia riuscito perfettamente, all’inizio di quest’anno ha avuto purtroppo un rigetto.

L’annuncio di Thijs Slegers

A spiegare cosa sia effettivamente successo, ci ha pensato lo stesso Thijs Slegers, che su Twitter ha pubblicato una lunga e toccante nota, con la quale ha detto che per lui, ormai, non c’è più nulla da fare.

Carissimi, purtroppo ieri abbiamo avuto una brutta notizia. Non c’è modo di fermare la malattia del rigetto che mi ha infastidito per mesi. Dopo un trapianto di cellule staminali precedentemente riuscito, i postumi alla fine mi uccideranno. I dottori non possono più fare niente per me. Non abbiamo altra scelta che accettare il destino e affrontarlo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo tutti per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi anni. Questo ci ha fatto molto bene.

Thijs Slegers – Twitter