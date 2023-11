"Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin!" 18enne arrestato per le minacce alla sua ex fidanzata minorenne

I Carabinieri della stazione di Aosta, hanno disposto l’arresto di un 18enne, che per settimane ha minacciato e pedinato la sua ex fidanzato minorenne. Le aveva anche detto che le avrebbe fatto fare la fine di Giulia Cecchettin, deceduta per mano del suo ex, Filippo Turetta.

I familiari della ragazza, quando hanno capito che la situazione era arrivata a questo determinato punto, hanno deciso di sporgere una denuncia alle forze dell’ordine, che hanno disposto l’arresto del giovane.

Da quello che è emerso in queste ultime ore, il 18enne sia durante che al termine della relazione, ha minacciato, picchiato e fatto delle violenze psicologiche sulla ragazza, che ha circa 17 anni.

Lei stessa quando ha capito che la situazione era arrivata al limite, ha deciso di chiudere. Tuttavia, il suo ex non riusciva proprio ad accettare la fine di quella relazione.

Per questo più volte le ha scritto dei messaggi con minacce esplicite e le faceva anche diverse pedinamenti. La aspettava sia fuori scuola ed anche alla fermata dell’autobus.

Più volte le ha scritto messaggi: “Ti faccio fare la fine di quella là!” Si riferiva appunto al delitto di Giulia Cecchettin, la 22enne deceduta per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta.

L’arresto del 18enne, dopo la denuncia della ragazza

I familiari, insieme alla giovane, quando hanno capito che la situazione era più grave del previsto, hanno deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Aosta, hanno quindi disposto l’arresto del ragazzo.

Il 18enne ora si trova nella casa circondariale di Brissogne. I reati di cui è accusato dovrebbero essere minacce ed anche stalking. Gli inquirenti nel frattempo stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, per capire come si sono svolti i fatti. La ragazza nel frattempo è con la famiglia.

Anche un altro padre di famiglia è stato arrestato, perché mentre era in casa e stava sentendo il telegiornale, ha offeso la memoria di Giulia Cecchettin. La moglie ha cercato subito di difenderla e lui, dopo averla colpita con un pugno, ha anche cercato di accoltellarla. Ora lei è in una casa protetta con il figlioletto, mentre l’uomo è in arresto.