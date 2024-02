Tommaso Zorzi parla della malattia della sua amata Priscilla e lancia un messaggio davvero importante

Tommaso Zorzi, nato a Milano nel 1995, è un conduttore televisivo, scrittore ed opinionista italiano. Il giovane, attraverso i suo canali social, comunica con i suoi fan, parlando di ogni argomento e questione. Il suo debutto riale al 2016 con “Riccanza” in onda su MTV. Nel programma viene mostrata la vita di giovani appartenenti a famiglie benestanti. Nello stesso anno, lancia un’app di moda, la sua grande passione, “FashTime”. Nel 2020 partecipa e vince il “Grande Fratello Vip” e devolve tutta la vincita in beneficenza. Negli anni, come opinionista e presentatore, si è fatto amare dal pubblico italiano e non solo. Ed oggi, attraverso il suo account di Instagram, decide di mandare un messaggio ben preciso, riguardante la malattia della sua amata Priscilla, una dolce gattina di 3 anni.

Scottish Fold

Tommaso Zorzi, 3 anni fa, ha deciso di acquistare una dolce gattina, di nome Priscilla, uno Scottish Fold. Questa razza, di origini scozzesi, è nota per le sue caratteristiche orecchie, dovute ad una mutazione genetica, che le rende piegate in avanti. E, proprio da queste due caratteristiche, deriva il nome della razza, Scottish per le origini e Fold che significa “piegato. Tommaso, nota che da quale periodo la sua gattina inizia a zoppicare e quindi decide di portarla dal veterinario. Ed oggi, nel suo video, spiega il responso della vita fatta e manda un importante messaggio.

Infatti, il presentatore spiega che, a Priscilla è stata diagnosticata l’osteocondrodisplasia, patologia che prevede un disordine nello sviluppo di ossa e cartilagini. Dunque Priscilla ha dolore e non può saltare e correre come gli altri gatti. Ma, ciò su cui si sofferma Tommaso, è l’origine da tale patologia, che a quanto pare è legata alla razza. Infatti, la mutazione genetica che, porta lo Scottish Fold ad avere le orecchie piegate, causerebbe anche questo disturbo osseo.

Zorzi porta alla luce un problema importante e delicato, ossia come l’uomo, manipolando la natura, crei problemi spesso irreparabili. Ora, Priscilla sarà sottoposta a dei trattamenti farmacologici ciclici, che le permetteranno di soffrire meno, ma non sarà un gatto come gli altri. Tommaso lancia un messaggio deciso ed importante:

Faccio questo video per iniziare un po’ a parlare di questo argomento, non è l’unica razza che è stata geneticamente modificata dall’uomo e che per questo motivo soffre, però io parlo della mia esperienza e credo che bisogna smettere di vendere gli Scottish Fold.

Queste manipolazioni genetiche, a cui molte razze di animali, sono state sottoposte per raggiungere degli standard di bellezza, spesso causano molti altri problemi di salute ai nostri amici pelosi. Quindi, come fa presente anche Tommaso nel suo video, sarebbe opportuno documentarci al meglio prima di prendere un animale. In molti paesi, l’allevamento di alcune razze, sia di cani che di gatti, è vietato proprio per questi motivi.