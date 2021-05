Le sue parole hanno commosso tantissime persone. Toni Pipitone è stato intervistato dalla trasmissione Quarto Grado ed ha spiegato all’intera Italia cosa abbia significato e cosa significhi ancora oggi per lui la scomparsa della piccola Denise Pipitone.

La stessa trasmissione ha spiegato che Toni Pipitone ha cresciuto la bambina e ha scoperto di non essere il padre biologico soltanto dopo la sua scomparsa.

La bambina è Pipitone, io sono Pipitone… è mia figlia, ti ho detto. Me la devono riportare indietro. Io sono stato messo in mezzo… non perché sono stato… perché ero il papà della bambina ed ero sposato allora con la signora. Denise era figlia mia. La bambina con me stravedeva. Io allora avevo il fuoristrada decappottabile. La bambina andava a Mazara, lei tutta contenta. Si camminava a Mazara… in spiaggia. Cioè abbiamo vissuto dei momenti bellissimi. Fino all’ultima volta ha dormito con me. ‘Papà ti voglio bene, tu non morirai mai’, ‘Tu non diventerai mai vecchio’. Mi diceva non ti addormentare, perché si spaventava se mi addormentavo prima io e lei aveva paura del buio.