Un lutto terribile ha colpito il mondo dell’atletica internazionale e la triste notizia si è diffusa nella giornata di ieri, mercoledì 3 maggio. Tori Bowie, straordinaria velocista statunitense, capace di vincere svariate medaglie a livello mondiale e addirittura tre alle Olimpiadi, si è spenta a soli 32 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nella sua casa in Florida. Ancora ignote le cause del decesso.

Nata a San Hill, nello Stato del Mississippi degli USA, Frentorish Bowie, detta Tori, è stata un’atleta statunitense, specializzata nelle gare di velocità su pista e nel salto in lungo.

Nella giornata di ieri i media americani hanno divulgato la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa, avvenuta in circostanze e per cause ancora tutte da chiarire.

A quanto pare il suo corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno della sua casa in Florida.

La Icon Managment, la sua agenzia, ha scritto un toccante messaggio sui social per dire addio alla propria atleta:

Siamo devastati dal dover condividere la triste notizia della morte di Tori Bowie. Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa, un faro di luce che brillava così intensamente.

La carriera di Tori Bowie

L’esordio su un palcoscenico importante è arrivato nel 2014, ai mondiali indoor di atletica di Sopot, in Polonia. In quell’occasione non ebbe grandi successi.

Un anno dopo, ai mondiali di Pechino, ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella gara dei 100 metri piani.

l’anno ancora successivo, alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016, raggiunge il punto più alto della sua carriera. Ottiene infatti tre medaglie: una di bronzo dei 200 metri, una d’argento nei 100 metri e una d’oro nella staffetta 4×100.

Nel 2017, ai mondiali di Londra, vince altre due medaglie d’oro, una nei 100 metri e una nella staffetta 4×100.

L’ultima apparizione risale al 2019, ai mondiali di Doha, in Qatar, dove però non ha ottenuto alcun piazzamento rilevante.

Le autorità della Florida ora stanno indagando per chiarire cause e circostanze del decesso della campionessa. Voci vicine alla 32enne hanno raccontato in passato che Tori soffrisse di una grave depressione. Non si esclude il gesto autonomo, dunque.