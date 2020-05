Torino, bimba di 3 anni si perde nel parco: paura per i genitori Torino, bimba di tre anni si perde nel parco: nove pattuglie si sono impegnate per ritrovarla

Una vicenda incredibile è avvenuta nel pomeriggio della scorsa domenica 24 maggio. Una bimba di tre anni, si è persa nel parco e per riuscire a ritrovarla, i genitori hanno dovuto chiedere aiuto ai Vigili, poiché nonostante i loro disperati tentativi, non sono riusciti a trovarla. Per il supporto sono arrivate nove pattuglie, che hanno avviato subito le ricerche.

Il tutto alla fine si è concluso nel migliore dei modi, poiché la piccola ha potuto riabbracciare la madre ed il padre, che erano molto spaventati.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto al parco della Colletta, a Torino. Era un giorno come un altro per la famiglia, che era uscita a fare una passeggiata.

All’improvviso, la piccola si è allontanata un attimo dai genitori, che erano distratti e da quel momento, è iniziato l’incubo. Hanno iniziato a cercarla ovunque, ma di lei non c’erano tracce.

Alla fine, non sapendo più cosa fare, hanno deciso di fermare una volante della polizia municipale, che stava perlustrando la zona, raccontando cosa era accaduto. Hanno dichiarato:

“Abbiamo perso la nostra bambina. Non riusciamo più a trovarla. L’abbiamo cercata ovunque: sulle panchine, dietro gli alberi ed anche vicino le aree gioco. La chiamiamo, ma non risponde.”

Gli agenti sin da subito hanno capito che la situazione era drammatica e per questo hanno avviato immediatamente le ricerche, chiedendo anche l’aiuto di altre nove pattuglie.

Dopo circa venti minuti, le forze dell’ordine, sono riuscite a ritrovare la piccola, che stava bene e che nonostante il grande spavento, ha potuto riabbracciare i suoi genitori, che erano molto preoccupati per le sue condizioni.

Un evento incredibile, che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano.