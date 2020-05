Torino, bimbo di quattro anni cade in una buca: salvato dal padre Torino, bimbo cade in una buca profonda circa 4 metri

Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì quattro maggio. Durante una prima passeggiata al parco, un bimbo di quattro anni, è caduto in una buca, ma il padre con l’aiuto dei passanti è riuscito a salvarlo, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sono stati momenti di paura sia per l’uomo, che per il piccolo, che è scoppiato a piangere, ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Ora sta bene ed è anche potuto tornare a casa.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto in un parco a Torino. Dopo diversi giorni chiusi in casa, poco prima di pranzo, il papà è uscito per fare una passeggiata con il figlio.

Tutto stava procedendo tranquillamente, quando all’improvviso il bimbo si è ritrovato sulla buca profonda circa quattro metri ed è caduto all’interno. Non era visibile, poiché ricoperta da uno strato sottile di terra.

Sono stati momenti di paura e terrore per lui, che infatti è scoppiato a piangere. Il padre si è mobilitato subito per chiedere aiuto ai passanti, per cercare di salvare il piccolo.

L’uomo è riuscito a calarsi e a tirare fuori il figlio, prima dell’arrivo dei soccorritori, grazie alle persone che erano presenti nel parco. Nel giro di pochi minuti, in molti si sono fatti avanti per aiutarli e per fortuna, il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del centodiciotto, che hanno portato il bimbo in ospedale, in via precauzionale. Infatti non ha riportato nessuna grave conseguenza, ma solamente qualche escoriazione.

La buca ora è stata recintata, per mettere in sicurezza anche le altre persone e gli agenti della polizia locale del comando Madonna di Campagna, ora stanno indagando e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.