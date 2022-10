Un altro grave sinistro stradale è quello avvenuto nella serata di venerdì 30 settembre, nella zona di Orbassano. Purtroppo una ragazza di soli 27 anni, chiamata Serena Cottitto ha perso la vita. Al momento risultano essere due le auto coinvolte.

Gli agenti intervenuti sul posto, vista la gravità dei fatt,i sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. La responsabilità sembra essere di un’automobilista, poiché risulta essere un tamponamento.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 30 settembre, intorno alle 21. Precisamente sulla tangenziale, sullo svincolo Sito Aeroporto, ad Orbassano, in provincia di Torino.

Serena Cottitto era a bordo della sua automobile. Molto probabilmente era diretta alla sua abitazione, dove il marito attendeva il suo ritorno.

Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire, è rimasta coinvolta nel grave sinistro. Non è ancora chiaro se è lei che abbia tamponato un veicolo o se è l’altro automobilista che si è scontrato con la sua auto.

Gli agenti sono sicuri che a far perdere il controllo ad uno dei veicoli, sia stato l’asfalto bagnato, per via della pioggia di questi giorni. Sul posto oltre agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti anche i sanitari con diverse ambulanze.

Il decesso di Serena Cottitto e la dinamica del sinistro

Da ciò che è emerso fino ad ora, Serena Cottitto era a bordo della sua auto completamente sola. I medici arrivati sul luogo in cui sono avvenuti i fatti, hanno provato a lungo a rianimarla.

Tuttavia, i loro tentativi sono risultati essere vani. La ragazza ha riportato ferite troppo gravi dopo il sinistro e purtroppo è deceduta praticamente sul colpo.

Anche altre tre persone sono state trasportate in ospedale, ma nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Al momento gli agenti di polizia intervenuti, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo triste episodio.