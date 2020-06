Torino, madre si getta dal balcone con la figlia, la piccola è in gravi condizioni: operata d’urgenza Torino, madre si getta dal balcone con la figlia, per sfuggire all'incendio nel condominio: la piccola è stata operata d'urgenza alla testa

Sono ancora molto gravi le condizioni della bimba di soli 8 mesi. La madre, nella giornata di venerdì 11 giugno, si è gettata dal balcone al terzo piano del condominio, a Torino, dove era divampato un incendio, con la neonata tra le braccia. I medici sono stati costretti ad operare d’urgenza la figlia alla testa e per il momento, non è ancora fuori pericolo.

La situazione di entrambe è ancora molto critica. La donna, di origini senegalesi, quando ha visto il fumo che stava invadendo la sua abitazione, completamente spaventata e sotto shock, ha deciso di gettarsi nel vuoto, senza aspettare l’arrivo dei pompieri.

I vicini quando si sono resi conto di ciò che stava accadendo, inizialmente hanno chiamato i soccorsi e subito dopo, hanno cercato di fermare la giovane mamma.

Il suo scopo era quello di provare a salvare la sua vita e quella della sua bambina. Per questo, si è gettata dal balcone, con la piccola tra le braccia, cercando di farle da scudo.

Quando sono arrivati i soccorritori sul posto, hanno capito sin da subito che le loro condizioni erano davvero critiche. Infatti, la bimba inizialmente è stata portata all’ospedale Maria Vittoria, ma poco dopo è stata trasferita al Regina Margherita.

I medici stanno facendo il possibile per curare tutti i traumi che ha riportato, a causa della caduta, ma poche ore fa, è emerso che è stata operata d’urgenza alla testa. La mamma, invece, è stata ricoverata al San Giovanni Bosco e sta lottando per la sua vita. È in terapia intensiva. Ha riportato gravi traumi al bacino, agli arti ed al torace.

Gli inquirenti, ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incendio è divampato dall’ascensore del condominio.

Le forze dell’ordine ora vogliono capire se sia trattato di un corto circuito o di una leggerezza di qualche persona, che potrebbe aver gettato una sigaretta nel vano dell’ascensore. Gli altri abitanti sono potuti tornare nelle loro rispettive abitazioni, poiché l’incendio non ha causato gravi problemi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.