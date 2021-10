Dramma a Torino, professore di 57 anni tenta di rapire una bambina in un bar: ha rischiato di essere linciato

Un gravissimo episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 settembre, in un bar a Torino. Un professore di 57 anni ha tentato di rapire una bambina di 9 mesi che era nel passeggino. Per fortuna il titolare dell’attività e il padre della piccola sono riusciti a fermarlo in tempo. Ora è stato arrestato.

Una vicenda terribile, che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. L’uomo, visto ciò che aveva fatto, ha rischiato di essere linciato dalla folla.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media, il dramma è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 settembre. Precisamente in un bar che si trova all’angolo tra corso XI Febbraio e corso Regina Margherita.

La bimba stava dormendo nel suo passeggino e con lei c’erano entrambi i suoi genitori. L’uomo appena ha visto la famiglia, è subito entrato nel locale per dare delle attenzioni alla piccola.

Il padre in un primo momento lo ha lasciato fare, ma quando si è reso conto che stava esagerando, lo ha allontanato. È proprio a questo punto che il professore ha preso il passeggino ed ha provato a fuggire.

Il titolare del bar se ne è presto reso conto e per fortuna, è riuscito a fermarlo giusto in tempo. L’uomo a quel punto è stato accerchiato sul marciapiede, dal padre e dai presenti ed ha rischiato di essere linciato.

L’arresto e i problemi psichiatrici del professore che ha tentato di rapire la bambina

Due agenti della polizia Municipale, che si sono trovati a passare in quella zona, appena hanno visto la confusione si sono fermati. Inoltre, quando hanno saputo cosa era accaduto, hanno arrestato subito l’uomo con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Dalle indagini è emerso che il professore soffre di problemi psichiatrici ed è in cura presso l’ospedale Molinette di Torino. Tuttavia, hanno scoperto che non si presentava a lavoro da diversi giorni e che aveva anche interrotto la terapia di sua spontanea volontà.

Durante l’interrogatorio il 57enne non ha dato una risposta precisa sul motivo del suo gesto. Dalle telecamere gli inquirenti hanno visto tutta la scena. Ha anche un precedente penale per tentato omicidio.

