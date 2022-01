Torino, le nuove analisi per la morte della piccola Fatima Skika e l'organizzazione del funerale

Sono ancora in corso tutte le indagini per capire cosa sia successo alla piccola Fatima Skika, la bimba di 3 anni morta dopo essere precipitata dal balcone al quinto piano. Nel frattempo, dopo tutti gli esami del caso, il magistrato ha dato il nullaosta per poter procedere con il funerale.

CREDIT: FACEBOOK

La tragica morte di questa bambina ha sconvolto migliaia di persone, soprattutto per come si sono svolti i fatti. In tanti chiedono che sia fatta giustizia, ma anche che venga fuori la verità.

Il funerale è previsto per la mattinata di venerdì 28 gennaio, nella Cappella di Maria Ausiliatrice. Subito dopo sarà tumulata presso il cimitero di Mappano. Tuttavia, vista la situazione familiare, è proprio il comune a farsi carico di tutte le spese.

Il dramma di questa piccola si è consumato nella serata di giovedì 13 gennaio, intorno alle 21.30. La dinamica dell’accaduto però, sembra essere ancora avvolta nel mistero.

La bimba subito dopo cena, era salita nell’appartamento del compagno della madre, Azhar Mohssine di 32 anni. L’uomo che era con alcuni amici, aveva assunto alcol e droghe.

Però secondo il suo racconto, stava giocando sul ballatoio con la piccola, a vola vola. Ad un certo punto, non è riuscito a riprenderla e l’ha vista precipitare dal balcone, senza poter far nulla.

Le nuove indagini per la tragica morte della piccola Fatima Skika

Anche la mamma della piccola Fatima in un primo momento ha confermato questa versione. Però pochi giorni dopo la tragedia, ha voluto accusare il compagno, dicendo che l’ha buttata di sotto di proposito dopo una discussione. La donna ha dichiarato che era su di giri proprio perché aveva bevuto molti alcolici.

L’autopsia eseguita sul corpo della bimba ha dato conferma a questa nuova versione della mamma. Per il medico legale, la piccola è stata trovata troppo al centro del cortile e non può essere scivolata. Inoltre, non aveva nemmeno ferite precedenti.

CREDIT: FACEBOOK

Gli inquirenti al momento stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Infatti hanno fatto delle analisi con il laser 3D nel palazzo in via Milano 8. Inoltre, stanno anche analizzando dei video.