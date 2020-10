Nella regione della Toscana entrerà in vigore tra pochissime ore una nuova ordinanza. Si tratta di una restrizione che prevede l’ingresso al supermercato per una sola persona a famiglia. A prendere questa drastica decisione è stato lo stesso presidente della regione per contribuire al contenimento del Coronavirus.

Nel corso dell’ultimo periodo la situazione sanitaria nel nostro paese sta diventando sempre più critica. Il numero dei contagi sta salendo drasticamente e tra poche settimane vedremo i risultati del nuovo DPCM emanato il 24 ottobre 2020. A seguito di quest’ultimo, anche alcune regioni hanno deciso di prendere la situazione in mano adottando nuove restrizioni.

Tra queste ultime, nella Regione Toscana arriva una nuova ordinanza. Dal giorno 31 ottobre 2020 potrà andare a fare la spesa una sola persona per nucleo famigliare. Nel dettaglio, Eugenio Giani raccomanda di uscire solo per spese necessarie, motivo per cui in ogni negozio ci dovrà essere una sola persona ogni dieci metri quadrati.

L’ordinanza del presidente della Toscana

Si tratta di una decisione presa per far fronte all’emergenza Coronavirus e per limitare la diffusione di quest’ultimo. Ecco con quali parole il presidente della Regione Toscana ha annunciato la nuova ordinanza:

Ho firmato un’ordinanza, valida già da domani, che si riferisce al commercio al dettaglio e orientata soprattutto verso quelli che possono essere, nel fine settimana, gli assembramenti che si richiamano in modo naturale intorno ai centri commerciali

Sempre Eugenio Giani ha continuato il suo appello spiegando la criticità della situazione sanitaria attuale:

Abbiamo deciso di agire con ordinanza perché occorre essere sempre più rigorosi in quanto la situazione sanitaria è preoccupante e sempre più crescono i contagi, e quindi dobbiamo cercare tutti di autolimitarci. Riuscire a evitare di essere portatori di contagio è un bene per noi stessi e per gli altri perché la pandemia si presenta sempre più con caratteri di asintomaticità, ma chi è asintomatico non ha un virus più debole perché è un virus che trasmettendosi a un’altra persona può diventare forte,

Non è tutto. Infatti, la nuova restrizione prevede che all’esterno dei negozi alimentari ci saranno dei cartelli i quali dovranno indicare la capienza massima di ogni esercizio.