Dramma a Patti, trasportato in ospedale dal suo papà, bambino di 11 anni arriva morto in nosocomio: la vicenda

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina di lunedì 3 aprile, nel comune di Patti, a Messina. Un bambino di soli 11 anni è stato portato in ospedale ormai senza vita dal suo papà. I medici hanno cercato di aiutarlo, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Tuttavia, vista la dinamica dei fatti gli inquirenti hanno deciso di avviare un’inchiesta e quindi di capire cosa è successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella prima mattina di lunedì 3 aprile. Precisamente nel comune di Patti, che si trova nella provincia di Messina.

Il papà ha portato il figlio, affetto da diverse patologie sin dalla nascita, in ospedale. Non è ancora chiaro cosa è successo in casa, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla vicenda.

I dottori sin da subito hanno cercato di fare qualcosa per salvargli la vita, ma per il piccolo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il bambino arrivato in nosocomio, aveva già perso la vita.

La famiglia solo poco tempo fa, aveva subito un grave lutto. La mamma del piccolo è deceduta improvvisamente.

Le indagini degli inquirenti sul bambino di 11 anni arrivato deceduto in ospedale

Da ciò che riportano alcuni media, il Tribunale dei Minori solo pochi giorni fa aveva notificato alla famiglia il ricovero del bimbo per sottoporlo agli accertamenti ed alle cure di cui aveva bisogno.

La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta, anche per capire il motivo dietro questo mancato ricovero. Lo scopo è proprio quello di capire se i suoi parenti avevano ricevuto la notifica.

Molto probabilmente gli inquirenti decideranno di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo, per capire la causa dietro il suo decesso. Nel frattempo la comunità è in lutto viste le strazianti perdite subite dalla famiglia, in poco tempo.