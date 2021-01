Tragedia a Bari, bambino di 9 anni trovato impiccato nella sua cameretta

Tragedia a Bari, ieri pomeriggio un bambino di 9 anni è stato trovato senza vita dai suoi genitori. Il piccolo si è impiccato nella sua stanza. Sconosciuti i motivi che l’avrebbero portato a compiere un gesto così estremo. La famiglia ha richiesto l’intervento immediato del 118.

Credit: pixabay.com

Gli operatori sanitari hanno raggiunto in breve tempo, dopo la chiamata, il quartiere San Girolamo di Bari. Immediati i tentativi per rianimare il bambino di 9 anni, che purtroppo non sono serviti a nulla.

Una vicenda che ha sconvolto la comunità, la famiglia e l’intera Italia. Il piccolo aveva un corda intorno al collo. Un gesto che purtroppo gli è costato la vita.

Morto bambino di 9 anni: l’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e e la polizia scientifica. Lo scopo ora è quello di ricostruire gli ultimi minuti di vita del bimbo e cercare di capire cosa l’abbia spinto ad impiccarsi. Sono stati sequestrati tutti i dispositivi elettronici all’interno dell’abitazione. Per il momento, nessuna pista è esclusa. Le autorità hanno richiesto anche l’intervento della Procura ordinaria e quella minorile.

Credit: pixabay.com

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, a lanciare l’allarme ai soccorritori, sono stati i suoi genitori, dopo essere entrati nella cameretta del piccolo ed averlo trovato impiccato. All’arrivo del 118, i paramedici non hanno potuto fare nulla, se non dichiarare il decesso del bambino di 9 anni.

Credit: pixabay.com

Una tragedia accaduta pochi giorni dopo quella della piccola Antonella Sicomero, la bambina di Palermo morta nel bagno della sua casa. Dopo che il suo papà, l’ha trovata con la corda dell’accappatoio intorno al collo, la piccola di 10 anni, è stata portata in ospedale. Dopo poche ore, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

Anche nel caso di Antonella, le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti stanno seguendo la pista dell’istigazione al suicidio, poiché credono che la bimba possa aver deciso di partecipare a una sfida di soffocamento lanciata sui social. Sfida di cui non sono ancora state trovate tracce.