Dramma a Bibione, colpita da malore in casa davanti al figlio, Grazie Ortler muore a 74 anni

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella mattina di lunedì 13 marzo, nel comune di Bibione. Una mamma chiamata Grazie Ortler ha perso la vita a 74 anni, per un malore, mentre era tra le braccia di uno dei suoi figli, che era in casa con lei.

L’intera comunità adesso è sconvolta dall’accaduto. La donna era molto conosciuta insieme alla sua famiglia, anche perché da anni gestivano diverse attività nella zona.

I fatti sono avvenuti nella mattina di lunedì 13 marzo. Precisamente nella casa dove la signora viveva, che si trova a Bibione, nella provincia di Venezia. In una giornata che per tutti loro sembrava essere come le altre.

La donna era nella sua abitazione con uno dei suoi figli, quando all’improvviso è crollata a terra. Ha iniziato ad accusare uno strano malore e l’uomo preoccupato, ha chiesto l’intervento dei sanitari.

In attesa dell’arrivo dei medici, sono arrivati nella casa gli agenti della Polizia Locale. Quest’ultimi, con la speranza di poterla salvare, l’hanno rianimata a lungo. Hanno anche usato un defibrillatore.

Anche il figlio ha cercato di rianimarla. Tuttavia, le condizioni della donna sono apparse molto gravi sin da subito. La situazione all’arrivo dei medici, è apparsa davvero disperata.

Il decesso improvviso di Grazie Ortler

I sanitari arrivati nella casa della famiglia, hanno subito avviato tutte le manovre di rianimazione. Però alla fine, non hanno avuto altra scelta che arrendersi e, quindi, constatare il suo straziante ed improvviso decesso.

La donna aveva 74 anni e la prima ipotesi, è proprio che sia deceduta a causa di un infarto, che non le ha lasciato scampo. Ha perso la vita tra le braccia del figlio, che era in casa con lei.

Grazie era molto conosciuta nella zona di Bibione, perché da anni, insieme alla famiglia, gestiva la gelateria Zenith, la pizzeria Lebon e l’hotel Gymm. Per questo in tanti sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e stanno cercando di mostrare vicinanza ai suoi cari.