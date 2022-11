Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 2 novembre, nella provincia di Bologna. Una bambina di soli 4 anni è precipitata dal balcone della casa al secondo piano e nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, purtroppo è deceduta.

La dinamica di questa vicenda, è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono a lavoro per capire cosa sia successo. Tuttavia, dalle prime ipotesi emerse, tutto sembra essere avvenuto per una fatalità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 19 di mercoledì 2 novembre. Precisamente nel piccolo comune di San Giovanni di Persiceto, nella provincia di Bologna.

Per la famiglia sembrava essere una giornata come le altre. In casa c’erano la piccola, la madre ed anche la nonna. Per loro tutto stava procedendo normalmente.

Tuttavia, è proprio in un attimo di distrazione delle due donne, che la bimba è uscita sul terrazzino, attraverso una porta finestra. Alla fine, si è arrampicata usando proprio un condizionatore che era all’esterno, fino purtroppo a precipitare nel vuoto, dal balcone al secondo piano.

I vicini e i suoi familiari si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto. Per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, con la speranza che avrebbero potuto fare qualcosa per salvarle la vita.

Il decesso della bambina di 4 anni caduta dalla finestra

I medici intervenuti nella casa, hanno cercato di rianimarla a lungo, ma per il forte scontro con il suolo, il suo cuore purtroppo non ha mai ripreso a battere. Non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Sul luogo in cui sono avvenuti i fatti, sono arrivati anche gli agenti di polizia, che hanno avviato tutte le indagini del caso. La prima ipotesi presa in considerazione è quella di una caduta accidentale, ma saranno solo le indagini a far luce sulla vicenda.

Il pm, molto probabilmente, deciderà di aprire un fascicolo d’indagine e quindi di disporre l’autopsia sul corpo della piccolina. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo triste episodio.