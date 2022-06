Una bambina di 11 anni è morta in provincia di Cuneo, davanti agli occhi della sua famiglia. Si trovava in una piscina di Bra

La tragedia è accaduta a Cuneo, precisamente in una piscina a Bra, dove una bambina di 11 anni è morta annegata. Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che la piccola sia stata colpita da un malore mentre si trovava in acqua.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Dopo l’allarme lanciato dai presenti, sul posto sono arrivati tempestivamente gli operatori sanitari del 118. Quest’ultimi, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvare la bambina di 11 anni. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, alla fine sono stati costretti a dichiarare il suo decesso.

La spiacevole vicenda è accaduta ieri, 17 giugno, intorno alle 18:00. Si chiamava Valentina Cortino e si trovava in quella piscina per trascorrere una giornata di relax e divertimento con la sua famiglia. Mentre si trovava in acqua, è accaduto qualcosa. I suoi parenti l’hanno vista sprofondare pian piano e sono subito intervenuti per soccorrerla. La bambina di 11 anni è stata trasportata a bordo vasca e i presenti hanno fatto il possibile per aiutarla, in attesa dell’arrivo dei paramedici del 118.

Per più di un ora, gli operatori sanitari hanno provato a salvarle la vita. Purtroppo, alla fine, non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Le indagini dei Carabinieri sulla morte della bambina di 11 anni

Sul luogo sono giunti anche gli agenti dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia, di raccogliere tutte le informazioni dei testimoni e di effettuare tutti i rilievi necessari. Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia sul corpo senza vita di Valentina.

Bisognerà attendere le prossime ore per nuove informazioni su quanto accaduto. La notizia della bambina di 11 anni annegata in piscina, si è rapidamente diffusa attraverso i social network, lasciando tanta amarezza nel cuore di migliaia di utenti. In molti, in questo momento, si sono stretti al dolore della sua famiglia.