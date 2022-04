Alessandro Tedde ha perso la vita a soli ventisei anni, a causa di un malore improvviso nel sonno. La tragedia è accaduta a Cagliari e si è diffusa sul web in poche ore.

A scoprire il suo corpo senza vita è stata la sua compagna, sconvolta dalla perdita dolorosa ed inaspettata. Alessandro Tedde è morto mentre dormiva. I dottori ora sono in attesa dell’esame autoptico, per capire quale sia stata la reale causa.

La fidanzata, Martina Floris, ha raccontato al giornale locale che l’uomo stava bene e che gli era venuta soltanto una leggera febbre, ma nessun segnale preoccupante, che avrebbe potuto prevedere una tale tragedia.

Anche il datore di lavoro di Alessandro ha dichiarato che il 26enne si era preso un giorno di lavoro poiché aveva la febbre. Il ragazzo era un banconiere in un locale chiamato Su Cumbidu.

Tantissime persone, sconvolte dalla notizia, hanno pubblicato foto e commoventi post di Alessandro, per salutarlo l’ultima volta.

Il Primo Cittadino di Guamaggiore, paese natale di Alessandro Tedde, ha voluto pubblicare un messaggio di addio sui social network, per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia della vittima.

Gli amici e chi lo conosceva, hanno voluto salutarlo attraverso i social network:

Amavi la tua terra, niente per te era più importante della tua famiglia. A pranzo o cena con i tuoi amici. Eccoti! Entravi in scena. Ora sii certo, nei cuori che qui ha lasciato inizierà un concerto. Suonerà per te non la fine, ma il tuo arrivo nel divenire. Sii sereno, per te in cielo appaia un grande arcobaleno.