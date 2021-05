Ancora una volta si racconta, purtroppo, la storia di una tragedia. A Casina, in provincia di Reggio Emilia, Andrea Tonelli è scomparso prematuramente all’età di 15 anni. Una notizia davvero drammatica se si aggiunge che il 15enne è morto mentre la famiglia si preparava a dare l’ultimo saluto al nonno, scomparso il giorno prima.

Tragedia a Reggio Emilia, ecco le parole della zia di Andrea

Queste, infatti, sono state le parole della zia del 15enne:

Andrea non aveva dei problemi di salute… Aveva giocato a calcio nelle Terre Matildiche e ora praticava ciclismo come appassionato di mountain bike. Era molto legato al nonno Brenno e si è sempre prestato con lui nell’assistenza durante la malattia.

A rendere ancora più tragica la notizia della scomparsa di Andrea è il fatto che la sua morte sia sopraggiunta il giorno dopo quella del nonno materno, Brenno Lolli, ex contadino di 82 anni al quale il giovane Andrea era molto legato. Queste sono state le parole di don Massimiliano Giovannini il quale, poche ore prima della tragedia, ha dato l’ultimo saluto al nonno del 15enne: