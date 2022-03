Tragedia a Cartura, in provincia di Padova. Daniel Bianchi ha perso la vita a 25 anni, mentre stava lavorando. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il giovane si trovasse su un cestello, quando il braccio meccanico avrebbe toccato i fili dell’alta tensione.

Daniele Banchi è morto folgorato. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Stava lavorando in un’abitazione insieme al fratello. Sul posto, subito dopo l’incidente, sono arrivati gli agenti dei Carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare il 25enne.

Una notizia che si è rapidamente diffusa sul web e che ha lasciato sconforto nel cuore di tantissime persone. In tanti hanno voluto mostrare affetto e vicinanza ai familiari della vittima, colpiti da un dolore straziante ed inaspettato.

Anche la CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, ha pubblicato una nota dopo quanto accaduto. Sono numerosi i ragazzi come Daniel che quest’anno hanno perso la vita sul posto di lavoro. Ecco quanto scritto nella nota del grande sindacato italiano:

Come è nostra prassi attendiamo gli esiti delle indagini di inquirenti e Spisal prima di dire qualcosa di definitivo sull’ennesima tragedia sul lavoro successa oggi a Cartura, nella bassa padovana. Ma oltre all’inevitabile amarezza, non possiamo non rilevare come questo genere di incidenti si susseguano da anni con un ritmo che non accenna a diminuire. Dobbiamo capire se sono state osservate tutte le norme di sicurezza previste per dei cantieri mobili. Come quello in cui stava lavorando Daniele Bianchi.