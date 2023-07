Dramma a Casaltone, cade in una piscina gonfiabile, bambina di un anno e mezzo muore: indagini in corso

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella tarda mattina di ieri, martedì 11 luglio, nel comune di Casaltone. Una bambina di un anno e mezzo purtroppo ha perso la vita, dopo esser caduta in una piscina gonfiabile, mentre stava giocando con altri bimbi.

Sul posto oltre i sanitari, sono arrivati anche i Carabinieri, che al momento sono a lavoro per capire la dinamica di questa vicenda così straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 11, di martedì 11 luglio. Precisamente nel comune di Casaltone, che si trova nella provincia di Parma.

La piccola sembrerebbe che stava giocando con altri bambini. La famiglia di origini moldave, ha anche altri tre figli, ma non è ancora chiaro se in quell’occasione erano vicino la casa.

Da ciò che è emerso stava giocando vicino ad una piscina gonfiabile e non in una di quelle in muratura, che si trova tra alcuni palazzi. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, è caduta nell’acqua.

Purtroppo quando gli adulti se ne sono resi conto, per lei era ormai troppo tardi. I medici intervenuti sul posto, non sono riusciti a fare nulla per salvarla, ma non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le indagini per il decesso della bambina di un anno e mezzo

Il cuore della bimba non ha mai ripreso a battere e vista la dinamica dei fatti, sul posto sono arrivati anche i Carabinieri. Questi ultimi ora sono a lavoro per capire la dinamica della straziante vicenda.

Questo non è il primo episodio. Purtroppo lo scorso 4 luglio, anche un bimbo di 2 anni ha perso la vita dopo esser caduto nella piscina montata fuori la sua abitazione a Sant’Antonio di Mercadello.

Era nel cortile con il papà, quando in un secondo di distrazione, forse per prendere un gioco è precipitato in acqua. Nel sentire le urla, una vicina infermiera è presto intervenuta per aiutare. Tuttavia, dopo il trasporto in ospedale il piccolo ha esalato il suo ultimo respiro.