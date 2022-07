La tragedia arriva da Caserta, con più precisione da Villa Literno. Vincenzo Diana ha perso la vita a soli 25 anni, a causa di un malore improvviso.

Il ragazzo si trovava alla guida della sua auto e si stava dirigendo verso Castel Volturno, quando ha accusato un malore ed è stato costretto ad accostare. È sceso dall’abitacolo in cerca di qualcuno che potesse aiutarlo, ma non è riuscito nel suo interno. Ha perso i sensi ed è caduto a terra.

I presenti hanno subito lanciato l’allarme ai soccorritori. I paramedici del 118 hanno raggiunto il punto indicato in breve tempo ed hanno subito avviato le manovre di primo soccorso sul 25enne. Purtroppo non sono riusciti a rianimare Vincenzo Diana. Il ragazzo è stato dichiarato morto, ucciso da un malore improvviso.

Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato di dover apprendere e che ha sconvolto tutti. Amici, familiari e chiunque conosceva Vincenzo.

I messaggi di addio per la morte di Vincenzo Diana

Tantissimi i messaggi apparsi sul web, per salutare Vincenzo l’ultima volta, ma anche per mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia. È un dolore che nessuno si aspettava, è morto in modo improvviso. Un malore a soli 25 anni.

Un fulmine a ciel sereno. Una notizia che nessuno di noi vorrebbe ricevere mai,un grande abbraccio e vicinanza alla famiglia Diana e Fontana per la perdita del caro Vincenzo.

Ci stringiamo al tuo dolore per la perdita del tuo Amato Figlio Vincenzo🙏🏻❤️. Non ci sono parole… Non esiste rassegnazione… Non si può continuare la vita allo stesso modo quando ad una mamma viene tolto il proprio figlio… Non si può continuare la vita allo stesso modo quando ad un padre viene tolto il proprio figlio. Ci viene solo una cosa da dire Eterno riposo a te che la luce perpetua possa farti sentire in gloria…Che il tuo Enorme Cuore possa restare qui così da poter dare forza alla tua amata e cara mamma …

Anche l’A.S.D. Villa Literno ha voluto pubblicare un messaggio sulla propria pagina Facebook dopo la tragedia, per salutare Vincenzo ed esprimere il dolore dell’intera associazione sportiva.