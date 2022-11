Non ce l’ha fatta il piccolo Enrico Bosi, il bimbo che avrebbe compiuto 3 anni a gennaio e che ha perso la vita dopo il ricovero in ospedale. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate drasticamente, fino purtroppo al triste epilogo.

L’intera comunità al momento è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. I colleghi del padre, in segno di vicinanza ed affetto, hanno scelto di avviare una raccolta fondi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 15 novembre. Precisamente all’ospedale Maggiore di Bologna.

In realtà la famiglia vive nella piccola frazione di Leguigno, a Casina. Il piccolo era venuto al mondo con una patologia grave, ma per lui e i suoi genitori tutto stava procedendo normalmente.

Tuttavia, visto un peggioramento improvviso delle sue condizioni, nella giornata di domenica, i dottori hanno disposto il suo ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna.

I medici da quel momento hanno cercato di fare il possibile per riuscire ad aiutarlo, ma nei due giorni successivi la situazione non è mai migliorata. Fino purtroppo al triste epilogo, avvenuto nella giornata di martedì 15 novembre. I dottori per lui non sono riusciti a fare più nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

Lo strazio della famiglia di Enrico Bosi dopo che ha perso la vita

Il padre Roberto e la madre Isabella in questo momento di grande tristezza e strazio, hanno scelto di rimanere in silenzio e di tenere per loro il dolore che stanno provando per la perdita subita.

I colleghi del papà, in segno di vicinanza e rispetto, hanno scelto di osservare il minuto di silenzio durante le ore di lavoro. Inoltre, hanno anche deciso di avviare una raccolta fondi per ricordare il bimbo, che non ce l’ha fatta.

Enrico avrebbe compiuto tre anni a gennaio e in questo momento, sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto a tutta la sua famiglia. La comunità di Leguigno è sconvolta dalla perdita subita.