Tragedia a Cosenza, un ragazzo di 15 anni di nome Simon Nicoletti è morto davanti agli occhi del suo papà, mentre si trovava a bordo di un trattore.

L’incidente, secondo quanto riportato, è accaduto su una strada provinciale che collega Lorica e Cellara. Il ragazzo di 15 anni si trovava su mezzo agricolo insieme a suo padre, quando nei pressi di una curva, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, si sono ribaltati. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, è rimasto schiacciato dal trattore.

Simon Nicoletti è morto sul colpo, mentre il padre non ha riportato nessuna conseguenza. Sul posto sono subito giunti gli agenti dei Carabinieri, che hanno interrogato il genitore. Secondo quanto riportato dai media, quest’ultimo non sarebbe stato in grado di spiegare quanto accaduto, perché sotto shock dopo aver visto il figlio morire davanti ai propri occhi.

Anche gli operatori sanitari del 118 e gli uomini dei Vigili del Fuoco si sono recati sul luogo dell’incidente. Purtroppo il loro intervento non è servito per salvare la vita del ragazzo di 15 anni.

Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo di indagine e vogliono capire chi tra i due si trovasse alla guida del mezzo agricolo e come lo stesso si sia ribaltato.

Tra le prime ipotesi, la possibilità che il rimorchio carico di legna, si sia piegato su un fianco a causa del peso eccessivo.

La notizia della morte dell’adolescente, si è rapidamente diffusa sul web e tra i cittadini di Cellara.

Morte Simon Nicoletti: le parole del Sindaco

Il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di ieri, 16 settembre. Ha voluto anche spendere qualche parola, per mostrare sostegno e vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

Perdere un figlio è una delle tragedie più brutte che possa capitare ad una persona. Un genitore a cui viene a mancare il figlio sarà sottoposto ad un dolore immenso che cambierà per sempre la sua vita. Ricorderemo sempre Simon. Il suo sorriso vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e un giorno potremmo riabbracciarlo e sorridere nel mezzo dell’unica festa che non potrà mai finire: il Paradiso.

Il Primo Cittadino ha concluso il suo lungo post sui social network parlando a nome dell’intera comunità di Cellara, in questo momento vicina ai due genitori, Giuseppe e Antonella e anche a sua sorella Maria e al fratello Luigi.

