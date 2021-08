Mattia Aurigemma ha perso la vita a soli 36 anni mentre si trovava in sella alla sua moto sul Col de Larche, in Francia. Era residente a Ciriè, comune italiano della città di Torino ed era andato in Francia per una gita insieme ad un suo amico.

Purtroppo l’incidente che lo ha coinvolto è stato fatale e per Mattia non c’è stato nulla da fare. Era papà di una bimba piccola.

Era anche molto conosciuto nel mondo del calcio, poiché in passato aveva giocato in diverse squadre. Attualmente lavorava alla Megadyne di Mathi.

La notizia della sua morte ha lasciato tanto sconforto nel cuore della comunità ciriacese.

Sul web sono apparsi moltissimi messaggi, attraverso i quali amici e parenti hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

Il cuore me l’ha strappato via e lo porterai con te, lo sento battere ma verrà via con te.

Queste le parole strazianti della sua compagna. Tante le persone che si sono strette intorno al suo dolore e la stanno sostenendo in un momento inaspettato e doloroso.

Sarebbe dovuto partire per le vacanze con la famiglia. Era con un amico ognuno con la sua moto. Una gita andata e ritorno in giornata come si fa spesso.

Tutta la famiglia rossoblu si stringe con un forte abbraccio a torno al dolore di Franco Aurigemma.

Questo è invece il post scritto dall’ASD Fiano Plus.

Mattia Aurigemma non è il primo giovane morto nel mese di agosto. Soltanto pochi giorni fa le strade italiane hanno visto morire Giulio Scalfi, 39 anni. Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il guard rail.

Nei giorni prima, sono morti Mattia Barbon a soli 26 anni e Nico Duó di 24 anni. Entrambi a bordo delle loro moto. Il primo si è schiantato contro un albero, mentre il secondo ha perso il controllo dopo che una civetta si è schiantata contro il suo casco.