La tragedia è accaduta a Crotone, in Calabria. Una bambina di soli 6 anni, di nome Giorgia Arcuri è morta per soffocamento, causato da un boccone di cotoletta andatole di traverso. A nulla è servito l’intervento della famiglia. La piccola è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita.

Giorgia è arrivata alla struttura sanitaria domenica 18 aprile in serata ed ha trascorso la notte ricoverata nel reparto di rianimazione. Purtroppo, nemmeno i numerosi tentativi del team medico, sono serviti ad evitare il tragico epilogo. La bambina di soli 6 anni è morta la mattina successiva, lunedì 19 aprile.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la minore stesse cenando insieme ai suoi nonni, quando un boccone di cotoletta andato di traverso, le ha ostruito le vie respiratorie.

I familiari si sono subito resi conto della gravità della situazione ed hanno cercato di aiutarla come potevano. Alla fine è stato necessario l’intervento degli operatori sanitari.

La procura ha aperto un fascicolo di indagine, nel tentativo di risalire alle cause che hanno portato al decesso della bambina. Cause che saranno chiarite nei prossimi giorni dai risultati dell’esame autoptico.

La morte della piccola Giorgia Arcuri ha sconvolto l’intera città

Tutta la città è sconvolta da quanto accaduto. Numerosi i messaggi di cordoglio e di solidarietà giunti alla famiglia distrutta da tale tragedia.

Anche il primo cittadino della provincia calabrese, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Arcuri, pubblicando un toccante post sul suo account di Facebook. Sul profilo di Vincenzo Voce, si legge: