Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo. Purtroppo la vittima è una giovane donna di appena 37 anni, chiamata Valentina Piras. Si è ribaltata più volte con la sua auto ed ha perso la vita praticamente sul colpo.

Per lei sono risultati essere inutili tutti i tentativi dei sanitari intervenuti. La ragazza era deceduta diverse ore prima della scoperta sul suo corpo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta nel cuore della notte tra il 15 ed il 16 marzo. Precisamente nel piccolo comune di Ponte Tempesti, in provincia di Firenze.

Valentina era una manager molto affermata ed aveva tanti sogni nel cassetto. Nonostante la sua giovane età stava facendo molta strada nel suo lavoro, che tanto amava.

Tuttavia, nella notte in cui è avvenuta la tragedia era a bordo della sua Audi A3 e stava tornato a casa. Però proprio mentre stava percorrendo via Torribida, ha perso improvvisamente il controllo del suo mezzo.

La macchina si è ribaltata più volte. Ha fermato la sua corsa in un vigneto, ma visto che era lontano dalla strada, gli automobilisti non si erano affatto resi conto del suo drammatico incidente.

La scoperta del corpo di Valentina Piras

Intorno alle 6 del mattino, la compagna preoccupata per non averla vista rientrare, ha deciso di uscire per provare a cercarla. Ha percorso tutto il tragitto che la donna faceva tutti i giorni per tornare a casa ed è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta.

La ragazza ha trovato il corpo di Valentina all’interno della sua auto, ma era ormai senza vita. È stata proprio lei a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine ed ai sanitari. I medici intervenuti hanno constatato che il suo decesso era avvenuto diverse ore prima.

Gli inquirenti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma vogliono capire soprattutto il motivo per cui la giovane ha perso il controllo del suo veicolo.