I medici la sottopongono ad un trapianto di cuore, ma l'organo non inizia a battere: Teresa è morta a 37 anni

Una notizia davvero straziante è quella emersa in queste ultime ore, che riguarda proprio una donna di 37 anni, chiamata Teresa. Purtroppo è deceduta 27 giorni dopo il delicato trapianto a cui si era sottoposta. Il cuore che le hanno donato, non ha mai ripreso a battere.

Un episodio straziante, che ha sconvolto anche l’equipe medici che ha sperato per giorni, potesse avvenire un miracolo. Tutto ciò però non è successo e nella giornata di ieri, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, Teresa aveva 37 anni e da tempo era affetta da una patologia, uguale a quella di sua madre, che è miocardite ipertrofica. Per questo motivo quando le sue condizioni sono peggiorate, i medici hanno deciso di farle un trapianto.

Lo scorso 20 gennaio, all’ospedale Niguarda di Milano, l’hanno sottoposta a quella delicata operazione. Tuttavia, quel cuore che le era stato donato, non ha mai iniziato a battere. Per questo hanno dovuto attaccarla a dei macchinari che la tenevano in vita.

Il decesso di Teresa, dopo l’operazione che non è andata a buon fine

CREDIT: DRONE SNAP

“Non capitava da oltre 10 anni, che un cuore impiantato non ripartisse!” Queste le parole dei medici, che hanno sottoposto la donna all’intervento. Anche loro non riuscivano a farsene una ragione, di cosa è successo, poiché non capitava da tempo.

Dopo l’operazione hanno lasciato la 37enne attaccata a dei macchinari, ma alla fine, nella giornata di ieri, domenica 18 febbraio, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Per la famiglia doverle dire addio, è stato un grande strazio.

Teresa ha lasciato il padre, le sorelle ed il compagno Manuel. La madre purtroppo anche lei è deceduta a 50 anni, per la stessa patologia di cui era affetta sua figlia. Ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi le voleva tanto bene.