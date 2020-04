Tragedia a Monreale: bambino di 3 anni morto strangolato con il cordoncino della tenda Tragedia nella notte. Bambino di tre anni morto strangolato dal cordoncino della tenda

La tragedia è accaduta nella notte, intorno all’una, a Palermo, più precisamente a Monreale. Un bambino di 3 anni è morto soffocato, a causa del cordino di una tenda. Secondo la dinamica dei fatti riportata, il bambino si trovava nella sua casa insieme alla sua mamma e al suo papà, che stavano guardando la televisione.

Il bambino stava dormendo in cameretta, ma si è svegliato e si è alzato. Si è arrampicato sul tavolo ed è scivolato su una mensola, rimanendo incastrato con il cordoncino della tenda, che lo ha strangolato.

Quando il papà se n’è accorto, il piccolo era svenuto ed immediatamente ha lanciato l’allarme. Purtroppo era già troppo tardi e per il bambino non c’è stato più niente da fare.

Una tragedia senza fine, una tragedia inaspettata. Gli incidenti domestici purtroppo accadono.

Non molti giorni fa, a Bergamo, anche una bimba di 3 anni è morta soffocata, dopo aver ingoiato le pile di un orologio. I medici hanno fatto tutto il possibile e diversi tentativi di rianimarla, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare.

La sua mamma e suo papà si sono accorti che qualcosa non andava, quando ormai era troppo tardi e quando la bambina non riusciva più a respirare.

Nonostante la situazione in cui si trova l’Italia, già difficile, queste povere famiglie si sono trovate costrette ad affrontare un dolore ancora più grande, il dolore più grande che possa infliggere la vita.

Per il momento non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda, poiché accaduta da poche ore.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo la dinamica dei fatti e anche riguardo i funerali del bambino, vista l’emergenza sanitaria e il divieto della celebrazione della funzione funebre.

Il mondo del web si è stretto intorno al dolore di questa famiglia, così come l’intera comunità.

Notizia in fase di aggiornamento.