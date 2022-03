Tragedia a Napoli, 12enne trovato in casa ormai senza vita: in corso tutte le indagini

Sono in corso tutte le indagini per la tragica morte di un 12enne, che è avvenuta nella serata di domenica 27 marzo. Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo dietro il decesso, ma stanno anche prendendo in considerazione un’ipotesi importante.

Una vicenda che ha sconvolto migliaia di persone. La gente del posto lo ha definito come un bimbo sempre allegro e solare, non ha mai mostrato gravi problematiche.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella serata di domenica 27 marzo. Precisamente in rione Don Guanella, nella zona nord di Napoli, vicino al quartiere di Secondigliano.

I genitori erano usciti per mangiare un panino in un’attività vicino la casa. Il piccolo era rimasto da solo, ma prima delle loro uscita tutto sembrava essere normale. La mamma ed il papà non hanno notato nulla di strano nel suo comportamento.

Tuttavia, una volta rientrati a casa, hanno visto che il bimbo era a terra, in fin di vita. Disperati hanno allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Con la speranza di poterlo salvare, i medici hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Cardarelli. I loro tentativi di rianimazione, sono risultati essere del tutto vani. Una volta arrivati in pronto soccorso, non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso.

Le indagini per la morte del 12enne

Nell’abitazione dove è avvenuto il dramma sono arrivate anche le forze dell’ordine. Questi ultime ora sono a lavoro per capire cosa sia successo. Tuttavia, stanno anche prendendo in considerazione l’ipotesi del suicidio. Hanno avviato le indagini anche sul contesto familiare in cui viveva.

Gli agenti stanno controllando il suo cellulare, per capire se abbia ricevuto qualche messaggio o telefonata. L’unica soluzione per capire, è trovare gli elementi utili a ricostruire i suoi ultimi momenti di vita.

La gente del posto lo ha descritto come un bambino solare e socievole. Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi cordoglio per il bimbo e per i suoi cari, sconvolti dalla perdita improvvisa e straziante.