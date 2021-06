Nella tarda serata di domenica 6 giugno una tragedia si è verificata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Manuel Kolaveri, un giovane di 17 anni, ha perso la vita a causa di un drammatico incidente stradale. Attualmente il bilancio di questo grave episodio è di due morti e due feriti.

Non ce l’ha fatta Manuel Kolaveri, il giovane calciatore di 17 anni che nella tarda serata di domenica 6 giugno ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia si è verificata a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Oltre al 17enne, nello scontro è morto anche un ragazzo di 31 anni originario di Sant’Egidio del Monte Abino.

Le dinamiche dell’impatto non sono ancora molto chiare. Tuttavia, stando alle prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto quattro persone che viaggiavano a bordo di due motorini diversi. Al momento dell’impatto tutti sono stati balzati sull’asfalto.

Manuel Kolaveri è morto sul colpo e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Dopo la tragedia, il 31enne deceduto è stato trasportato con urgenza in ospedale dal momento che le sue condizioni erano molto gravi. Tuttavia, però, non ce l’ha fatta ed è morto qualche ora dopo il tragico evento.

Gravi anche le condizioni degli altri due ragazzi che viaggiavano a bordo dei motorini. Attualmente, infatti, sono ricoverati in pericolo di vita presso l’Ospedale di Cava de’ Tirreni e al Ruggi d’Aragone di Salerno.

Tragedia a Nocera Superiore, morto Manuel Kolavero a soli 17 anni

Dopo la notizia della morte di Manuel sono stati molti i messaggi di cordoglio per la precoce scomparsa del ragazzo. Tra questi, quello della scuola calcio di Castel San Giorgio che Manuel frequentava. Queste le parole rivolte alla famiglia di Manuel:

Ai suoi familiari va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la grande famiglia dell’Asd Castel San Giorgio, che spera di far sentire tutta la sua vicinanza e il suo dispiacere in un momento di così profondo dolore.

Il sindaco di Castel San Giorgio, in cui Manuel risiedeva, ha deciso di proclamare il lutto cittadino.