Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 16 febbraio. Purtroppo una giovane donna, chiamata Alessia Quarta è stata trovata dal marito senza vita nel bagno della loro abitazione. Aveva solamente 31 anni e da un mese circa aveva scoperto di essere incinta.

Tutta la comunità in queste ore sta cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, colpita dalla straziante perdita. Il sindaco Marco De Luca, appena appreso la notizia, si è precipitato nella casa della giovane coppia.

Il dramma di questa ragazza, è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 16 febbraio, intorno alle 20. Precisamente nell’abitazione che condivideva con il marito, che si trova nel piccolo comune di Novoli, in provincia di Lecce.

Alessia era architetto e da poco aveva anche trovato lavoro come insegnante. A coronare il loro sogno d’amore, era arrivata anche una gravidanza, scoperta da circa un mese. Per i due giovani neo sposi, doveva essere solo un momento di gioia, che nel giro di poco si è trasformato in qualcosa di straziante.

Il ritrovamento del corpo di Alessia Quarta

CREDIT: VINCENZO TRISIO

Nella serata di venerdì, il marito tornato a casa dopo una giornata di lavoro, ha trovato la moglie riversa a terra sul pavimento del bagno. Da qui ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono presto intervenuti sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’ipotesi è che ha perso la vita per un malore, che non le ha lasciato scampo.

Da un primo esame sul corpo, hanno stabilito appunto che la sua scomparsa è avvenuta per cause naturali. Tuttavia, non è escluso che gli inquirenti possano decidere di sottoporla ad ulteriori esami.

Alessia era incinta da poche settimane ed aveva solamente 31 anni. Questa perdita così straziante ed improvvisa, ha sconvolto migliaia di persone. In tanti infatti oltre a piangere la sua scomparsa, stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza al marito, ai genitori ed a tutti i suoi parenti.