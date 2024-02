Sono tutti sconvolti ed addolorati per la scomparsa della povera Federica Ghirelli, la giovane mamma di 37 anni, deceduta il giorno dopo il parto cesareo d’urgenza. Con lei purtroppo ha perso la vita anche la bimba che portava in grembo, si sarebbe dovuta chiamare Emma.

Il marito ha vissuto un vero e proprio dramma, questo perché nel giro di pochissime ore ha perso sia la seconda figlia, che la moglie. La donna ha lasciato il suo primo figlio di soli 4 anni.

I fatti sono avvenuti nella giornata martedì 30 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Villa Bartolomea, nella provincia di Verona.

Federica lavorava come ingegnere biomedico e grazie alla sua professione ed alla sua spontaneità era molto conosciuta in tutta la zona. Ora infatti sono tutti sconvolti ed addolorati per la sua straziante scomparsa.

Purtroppo in quella giornata ha iniziato ad accusare sintomi simil influenzali. Nulla però avrebbe mai fatto presagire ciò che stava per accadere. Le condizioni della donna sono peggiorate all’improvviso.

Ha iniziato ad accusare forti dolori nella parte del ventre. Quando i suoi familiari hanno capito la gravità della situazione, hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale di Legnano. Qui l’hanno sottoposta ad un cesareo d’urgenza.

Il decesso di Federica Ghirelli dopo il malore e l’ipotesi su cosa le è successo

La piccola Emma è nata purtroppo senza vita. Anche le condizioni di Federica sono peggiorate dopo l’intervento. Per questo hanno disposto il suo tempestivo trasferimento all’ospedale Borgo Trento di Verona.

Qui l’hanno ricoverata in terapia intensiva, ma solo il giorno dopo il decesso della sua bimba, anche la donna non ce l’ha fatta. I medici non hanno potuto fare più nulla, se non constatare il suo decesso.

Per chi sta indagando sul caso, Federica avrebbe perso la vita per un’infezione batterica che ha compromesso i suoi organi vitali. Questa però al momento è solo una delle ipotesi, che dovrà trovare delle conferme solo dall’autopsia. Nel frattempo in tanti stanno cercando di stare vicini ai suoi cari, viste le gravi perdite che hanno subito.